Condenado por tráfico de drogas é preso em fiscalização de ônibus interestadual em Santarém

Nesta sexta-feira (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem procurado pela justiça por tráfico de drogas, durante fiscalização no km 995 da BR-163, em Santarém, oeste paraense.

De acordo com a PRF, por volta das 04h55, a equipe abordou um ônibus interestadual em um procedimento de rotina e, durante a consulta da documentação dos passageiros, foi localizado um mandado de prisão em desfavor de um homem de 29 anos, natural da cidade de Manaus/AM.

Em conversas com os policiais, o passageiro falou que estava vindo do Amazonas e que iria até Goiânia para trabalhar com venda de roupas, mas após consultas aos sistemas, foi constatado que o homem havia sido condenado pelo crime.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis.