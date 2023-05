'Zé do Baú' é assassinado a tiros enquanto andava de moto em Marabá

José do Carmo Silva, de 53 anos, conhecido como “Zé do Baú”, foi assassinado a tiros, na noite de sábado (13), na Folha 6, Núcleo Nova Marabá, na cidade de Marabá, sudeste paraense. A princípio, foram 15 tiros disparados contra ele. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia. Com informações do Debate Carajás.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Civil, a vítima pilotava uma motocicleta quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Zé do Baú caiu do veículo e o atirador, que também estaria em uma moto, o perseguiu e realizou a execução. O automóvel de José chegou a colidir contra um muro.

O suspeito de cometer o homicídio não foi identificado. A Polícia Militar preservou a cena do crime. A Delegacia de Homicídios (DH) da 21ª Seccional Urbana fez o levantamento das primeiras informações sobre o assassinato. O corpo foi removido pela Polícia Científica.

A morte de José foi o segundo homicídio, ocorrido na mesma área, em menos de 24 horas. Na madrugada de sábado (13), Wilton César da Cruz Dutra, de 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo, na Folha 5, no Núcleo Nova Marabá.