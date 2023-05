Homem mata mãe e avó, vai lanchar e assassina e gerente de lanchonete

Três pessoas foram mortas a tiros em Moultry, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, na quinta-feira (4). O suspeito, ainda não identificado, teria atirado em sua mãe e avó em suas respectivas casas. A mãe morreu no local, enquanto a avó foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em seguida, o atirador se dirigiu a uma lanchonete de rede de fast food, onde assassinou uma gerente-assistente. Segundo o coronel do condado onde os crimes aconteceram, Verlyn Brock, ainda não se sabe se o suspeito conhecia a funcionária do local.

Após o assassinato na lanchonete, o homem usou a arma para cometer suicídio no local. Uma mulher que trabalha em um escritório próximo à unidade da franquia afirmou que o atirador é um ex-funcionário do restaurante, mas isso ainda não foi confirmado pelas autoridades.

As identidades das vítimas e do suspeito ainda não foram reveladas. A investigação está em andamento para determinar as motivações do crime.

Peça ajuda

Caso você esteja enfrentando dificuldades emocionais e esteja pensando em cometer suicídio, é importante buscar ajuda especializada. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados, pelo telefone 188. Além disso, há também os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) espalhados pelo Brasil, que oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito.