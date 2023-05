Jovem percorre 717 quilômetros para resgatar gato de estimação após a morte da avó; vídeo

Em uma demonstração de amor e cumprimento de uma promessa, uma jovem realizou uma viagem de 717 quilômetros, partindo de Paris até Cavaillon, na França, com o objetivo único de resgatar o gatinho Felix. O felino era o animal de estimação de sua falecida avó e a neta havia prometido à idosa que cuidaria dele após a sua partida.

A jovem relatou que sua avó era uma pessoa adorável e possuía um amor incondicional por Felix. "Nossa avó era a pessoa mais legal do mundo e sempre tinha medo de que ele [o gato] estivesse com fome, então ela o alimentava o tempo todo", declarou emocionada.

Após o falecimento da avó, a jovem e seu namorado empreenderam a jornada até a cidade onde residia a idosa, com o intuito de levar o felino para sua casa. Inicialmente desconfiado, Felix aos poucos reconheceu o novo ambiente como seu lar.

Adaptado à nova morada, Felix demonstra sua felicidade e reina absoluto na residência, protagonizando as postagens do perfil no TikTok dedicado ao felino. Ela, que não se identifica nas publicações, compartilha momentos e histórias do gato com seus seguidores.

"Não é uma piada, a primeira pessoa com quem ele se aproximou foi meu namorado. Nós nunca realmente criamos um vínculo quando ele era o gato da minha vovó, e antes de resgatá-lo para casa, eu não sabia quem ele realmente era. Ele está se mostrando mais e mais a cada dia", escreveu a jovem, emocionada com a nova fase de Felix.