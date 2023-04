Gato é resgatado pelos bombeiros após subir em torre de 70 metros de altura; vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou um gato que havia subido em uma torre de telefonia com 70 metros de altura em Maracanaú, na microrregião de Fortaleza (CE), na noite de segunda-feira (17). De acordo com informações do CBMCE, o animal subiu na torre após se assustar com latidos de cães próximos e não conseguiu descer.

VEJA MAIS

Após ser acionado pela Secretaria do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maracanaú, que providenciou um Vet Móvel para atendimento do animal, os bombeiros realizaram a operação de resgate utilizando mosquetões, um cabo dinâmico de 100 metros e um laço enforcador. A ação durou cerca de uma hora e meia. Após o resgate do gato, ele passou por uma avaliação veterinária que constatou que saiu ileso.