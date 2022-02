Oito dias depois, gato soterrado é resgatado com vida em Petrópolis; assista

Em meio a um cenário em que a esperança diminui a cada dia, o resgate de um gato com vida em Petrópolis (RJ), nesta quarta-feira (23/2), encheu de alegria quem presenciou o fato e depois, com a notícia, muitos brasileiros mais. O gatinho soterrado estava na rua Sargento Boening oito dias após um temporal causar desmoronamentos e deixar ao menos 198 mortos. As informações são do Metrópoles.

Os bombeiros salvaram o animal que estava em meio a escombros. E é até difícil identificar o bicho nas fotos, mas no vídeo fica mais fácil.