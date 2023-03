Gato tatuado por traficantes é resgatado de presídio no México e adotado

Um gato da raça Sphynx, que não tem pelos, foi encontrado durante uma revista, após uma rebelião no presídio 'Cereso 3', em Ciudad Juárez, no México. O animal, que aparentemente pertencia a um chefe de um grupo criminoso, foi encontrado com tatuagens pelo corpo. Com símbolo de um grupo de traficantes de Ciudad Juárez. As informações são do “Washington Post”.

Uma das tatuagens estava escrito "Hecho en México", que traduzindo ao português significa "Feito no México"), ainda o desenho de uma águia, associada a um dos grupos criminosos que operam no local.

Após passar pelo veterinário, o gato foi adotado por uma família no estado do Texas, nos EUA. Foram registrados 10 pedidos de intenção de adoção responsável. O critério para seleção: capacidade econômica e um espaço decente para o bom desenvolvimento do animal.

O gato passa bem e recebeu todas as vacinas necessárias.