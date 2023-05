Gato aparece ao vivo em estúdio de telejornal e desconcentra apresentadores

Nesta quinta-feira (04),o gatinho conhecido como "Jotta A" surpreendeu os telespectadores ao invadir o estúdio do Jornal do Almoço, telejornal da NSC TV, em Criciúma, no sul de Santa Catarina. A aparição inusitada do bichano, que é mascote da emissora, divertiu os internautas que logo viralizou nas redes sociais.

O gato passeou calmamente durante uma conversa entre a apresentadora Denise de Medeiros e o comentarista Denis Luciano. "Perdão, nosso gatinho 'Jotta A' está passando por aqui nesse momento. Me desconcentrei aqui", disse a apresentadora aos risos.

VEJA MAIS:

Denise conta que raramente o gatinho é visto nos estúdios, já que ele fica no jardim da sede. "Ontem teve umas movimentações diferentes, algumas participações no estúdio, e alguém deve ter deixado a porta aberta, ele acabou escutando a minha voz e decidiu entrar e dar uma voltinha", contou.

História do Jotta A

O cuidado com o bichano durante ao vivo chamou atenção pela simplicidade e tratamento. A apresentadora do telejornal contou que a emissora adotou o gatinho há um ano, após ter sido encontrado por uma das repórteres nos fundos da sede. "Aqui nós somos muito do cachorro, sabemos lidar melhor com cachorro, só que ele é um gato muito querido, encantou a gente", disse.

A equipe do programa criou uma enquete para decidir o nome do novo mascote, no qual foi definido o nome "Jotta A", em homenagem a sigla do Jornal do Almoço. A emissora também possui outro mascote que é a cachorra Bella.

Há seis meses, o Jotta A finalizou um tratamento contra FeLV, a leucemia dos gatos. Houve uma mobilização na redação da emissora para ajudar o bichano. A doença foi descoberta, após observarem que o gato não conseguia respirar.

"Foram seis meses de quimioterapia e a equipe pegou toda junto para cuidar dele. Há alguns meses ele terminou o tratamento e agora está bem, mas os veterinários até falam que ele é meio fora da curva", conta Denise.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão da editora Fabiana Batista)