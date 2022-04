Cachorro invade estúdio de afiliada da Globo e surpreende jornalista; vídeo

Uma situação bem inusitada aconteceu nos estúdios de TV de Santa Catarina na última quarta-feira, 13. Uma cadelinha invadiu o local e resolveu tirar um cochilo antes do telejornal 'Jornal do Almoço – SC', transmitido pela NSCTV, afiliada da Rede Globo.

VEJA MAIS

O âncora do programa Raphael Faraco se preparava para entrar no ar quando se deparou com a cena inusitada e precisou agir rapidamente para retirar o animal do local. A cadelina, conhecida como Brenda, permaneceu intacta e ainda balançava o rabo.

“Brenda, vem pra cá! Eu preciso entrar no ar. O que é isso, gente? Mas o que é isso, guria? É um local bom para você dar uma descansada agora", falou o apresentador.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)