Tragédia: bebê de 11 meses morre ao ficar mais de 3 horas preso dentro de carro

Um bebê de 11 meses morreu depois de ficar três horas dentro de um carro enquanto sua mãe participava de um culto religioso na Flórida, nos Estados Unidos. A tragédia aconteceu no domingo (28), às 13h, em Palm Bay. A mãe da menina foi presa na quinta-feira (1º) e está sendo acusada de homicídio qualificado.

Os termômetros na cidade estavam na casa dos 21º C. De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, a temperatura dentro de um carro pode exceder 46º C enquanto a temperatura externa é de 21º C.

Como o caso foi descoberto

Uma pessoa que passava pelo local percebeu que havia uma menina inconsciente dentro do veículo e fez uma denúncia. A vítima, que não teve o nome revelado, foi transportada para um hospital local, onde mais tarde foi declarada morta, segundo a polícia na terça-feira (30).

"Quando eles chegaram, descobriram que a criança havia sido deixada em um carro por aproximadamente três horas enquanto os pais iam ao serviço religioso", disse o Departamento de Polícia em um comunicado.