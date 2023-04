Prefeitura de Blumenau decreta luto oficial de 30 dias após ataque em creche: 'tragédia'

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, decretou luto oficial de 30 dias em razão do ataque a uma creche na cidade, que provocou a morte de quatro crianças e deixou outras cinco feridas. As aulas na rede municipal de ensino também foram canceladas nesta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6, assim como outras atividades que seriam realizadas na cidade, entre elas o funcionamento da ação da Páscoa em Blumenau no Parque Vila Germânica.

“Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias”, declarou o prefeito.

Hildebrand, a vice-prefeita, Maria Regina de Souza Soar, e o secretário de Educação Alexandre Matias, foram até o local do ataque, o CEI Cantinho Bom Pastor, prestar a ajuda necessária às famílias e à unidade de ensino.

De acordo com a Prefeitura, uma equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) está disponível para auxiliar nos atendimentos aos familiares das vítimas.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, também lamentou o ataque e decretou luto oficial de três dias. Ele está em Blumenau com as Forças de Segurança do Estado. As aulas da rede estadual na cidade foram canceladas.