Ataque a escola em Blumenau: uma das 4 crianças mortas morou em Castanhal

Uma menina de 7 anos, que morou com a família em Castanhal, no nordeste do Pará, é uma das quatro crianças mortas no ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), nesta quarta-feira (5). A criança nasceu no estado de Santa Catarina e morou, até recentemente, numa região próxima da agrovila Castelo Branco. A madrasta dela é paraense e nasceu na Cidade Modelo. A família da menina se mudou para o estado do sul há pouco tempo. O autor dos crimes está preso.

A Prefeitura de Castanhal publicou uma nota lamentando a tragédia que afetou a família da menina e das outras três crianças vitimadas no ataque. "A notícia de que ocorreu um ataque com vítimas fatais a uma creche no estado de Santa Catarina nos deixou profundamente entristecidos; mas saber que dentre as crianças havia uma pequena ex-moradora de Castanhal, nos deixou ainda mais abalados".

Ainda na nota, a prefeitura lembrou que a menina "...e sua família haviam mudado para a cidade de Blumenau há pouco tempo, ela [a criança] estava matriculada regularmente para cursar o ano letivo em vigência; mas infelizmente, hoje, 05 de abril de 2023, por causa de uma pessoa sem amor no coração e movida pelo ódio, está entre as vítimas do ataque à Creche Cantinho Bom Pastor. Nossas sinceras condolências à família enlutada e rogamos a Deus que os fortaleça diante de tão triste perda", diz a publicação.