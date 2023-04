Mãe relata desespero após ataque que matou 4 crianças em creche de Blumenau: 'Estou em choque'

Stephanie dos Santos Sestrem, mãe de uma criança que estuda no Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, alvo de ataque na quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, relatou os momentos de desespero ao ser avisada do que tinha ocorrido. Um homem de 25 anos entrou na unidade com uma machadinha e matou quatro crianças; outras quatro ficaram feridas. A filha de Stephanie, de um ano e sete meses não se feriu.

A mulher conta que, quando estava no trabalho, percebeu que havia várias ligações de uma amiga no seu celular. Em seguida, uma colega entrou na sala onde Stephanie estava e controu da invasão à creche. "Na hora eu, desesperada, me joguei no chão, comecei a chorar e pedi "pela amor de Deus me leva para lá". Nessa hora, eu abri o meu celular e vi que tinha uma mensagem, da diretora da escolinha, falando do ataque e pedindo para que eu fosse buscar minha filha".

Ao se aproximar da escola, ela viu uma aglomeração de pessoas ao redor unidade. De acordo com a mãe, muitos pais e professoras estavam com a camisa suja de sangue. Havia também muitas ambulâncias no local. "Eu estava desesperada na hora, só queria sair dali e pegar a minha filha", conta.

"Eu estou em choque até agora, porque isso é notícia que a gente recebe, é de escolas e creches que acontecem nos Estados Unidos, São Paulo, coisa que a gente não imagina que vai acontecer aqui".

As crianças feridas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Segundo a unidade, elas têm entre 0 e 2 anos.