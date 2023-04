Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau; homem foi capturado

Quatro crianças morreram e outras quatro ficaram feridas após um ataque a uma creche, na manhã desta quarta-feira (5). O crime aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O atentado ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha.

Os mortos são três meninos e uma menina com idades entre 5 e 7 anos. As crianças feridas estão internadas em um hospital na cidade onde serão submetidos a procedimento cirúrgico. As vítimas foram atingidas na reunião da cabeça.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 25 anos invadiu a creche munido de uma machadinha, agrediu as crianças e, em seguida, se entregou no Batalhão da Polícia Militar. A unidade de ensino é particular.

VEJA MAIS

Ulisses Gabriel, delegado-geral de polícia de Santa Catarina, afirmou que a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, já está investigando o caso e buscando identificar se há mais algum participante no ataque. A polícia procura informações sobre a tramitação do plano e de onde o agressor obteve informações.

As autoridades policiais, juntamente com uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), estão no local. Todas as crianças foram retiradas da creche e entregues aos pais pela polícia.

O ataque na creche Cantinho Bom Pastor aconteceu menos de dez dias após o ataque a uma escola em São Paulo, onde um aluno adolescente matou uma professora com golpes de faca, deixando outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram alvo de ataques criminosos no Brasil, um fato alarmante que deve ser tratado com a devida atenção pelas autoridades competentes.