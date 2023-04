Ex-presidente Jair Bolsonaro lamenta ataque a creche de Blumenau: 'Brutal'

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre o ataque a uma creche, na manhã desta quarta-feira (5), em Santa Catarina. "Que Deus conforte os familiares das vítimas do ataque brutal na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau (SC), que a justiça dos homens seja feita de forma implacável diante da certeza que as doces almas vitimadas serão recebidas pelos Anjos do Senhor!", escreveu o político do PL.

Quatro crianças foram brutalmente assassinadas por um homem que invadiu a escola com uma machadinha. Outras cinco crianças ficaram feridas.

O autor do ataque é um homem de 25 anos que depois de matar as crianças se entregou no 10º Batalhão da PM, que fica perto da unidade escolar.