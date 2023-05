Homem morre atropelado ao ajudar patos a atravessar rua nos EUA

Um homem, que não foi identificado, morreu atropelado quando ajudava uma família de patos a atravessar uma estrada, segundo relatos de testemunhas. O acidente aconteceu em Stanford Ranch Road e Park Drive na Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na última quinta-feira (18), pouco depois das 20h.

A polícia local informou que a motorista, uma jovem de 17 anos, permaneceu no local e estava cooperando. Michelle Bandur, repórter do KCRA 3, conversou com William, uma testemunha de 12 anos. Ele disse que o homem havia saído de um veículo para ajudar uma família de patos a atravessar a via e sair do trânsito.

William lembrou que "ele saiu do carro e estava guiando os patos e todo mundo estava batendo palmas porque ele estava sendo muito legal”. Ele chegou a registrar imagens do resgate, enquanto o homem e os patos caminhavam na frente do carro. Ninguém havia passado pelo cruzamento, mesmo com o sinal estando verde.

VEJA MAIS:





"Ele os ajudou a subir no meio-fio porque todos os patinhos estavam tendo problemas e então ele passou na frente do nosso carro. Minha mãe abaixou a janela e disse: ‘Bom trabalho, bom trabalho’, e eu disse ‘Bom trabalho’ para ele também e logo depois disso, um segundo depois disso, o carro o atropelou", contou William.

A testemunha afirma que não viu quando o carro atingir o homem, tudo que ele lembra é o som da batida e depois ver ele voando no cruzamento. “Seus sapatos e uma de suas meias estavam bem na frente do nosso carro.” A irmã de William estava no banco de trás focando nos patos e que, felizmente, não viu o acidente.

A mãe de William confortou os filhos do homem que estavam em seu carro, perguntando sobre pelo pai. William e a irmã ficaram em casa com sua mãe sem ir à escola na sexta-feira (19), todos ainda consternados com a reviravolta traumática dos acontecimentos.

Depois que os patos foram salvos, William e outros na área aplaudiram as ações do homem. “Ele foi a única pessoa a sair do carro e tentar ajudá-los e provavelmente a pessoa mais legal de toda a área. Não é justo”, disse a testemunha.

Outra criança de 12 anos também presenciou a tragédia. Ele voltou ao cruzamento com flores e vários patinhos de borracha. “Você deveria honrá-lo porque ele estava sendo muito gentil e então algo horrível aconteceu com ele”, disse Jude. “Ele era uma pessoa incrível.” A polícia ainda investiga as causas da morte. A motorista não foi multada e presa.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)