Família que teve carro arrastado se salva ilesa de deslizamento na BR-376

Uma família que teve o carro atingido pelo deslizamento na BR-376, no litoral do Paraná, saiu ilesa do acidente. O veículo foi retirado do local do acidente na quarta-feira (30). As informações são do portal G1 Paraná.

Constâncio dos Santos, que viajava com a filha, a mulher e o neto de 4 anos, disse que lembra de ter visto muita lama no momento que saía do local. Nas imagens é possível visualizar o carro tombado em cima de um caminhão."Mato e lama. Lama, lama, cachoeira de lama descendo", descreveu.

Segundo o pai, a família é de Paranaguá, também no litoral do Paraná, mas tinham ido a Curitiba e estavam a caminho de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

A filha dele, a fisioterapeuta Letícia dos Santos, relatou que precisou manter a calma para ajudar a mãe idosa a sair do carro. "O meu pai saiu, aí tirei meu filho e fiquei com a minha mãe para ela poder sair. Porque minha mãe já é uma pessoa mais idosa aí precisou de mais ajuda. O que salva é a calma. A gente perguntou assim: 'está todo mundo bem?'. 'Está todo mundo bem'. Ninguém estava machucado, então tem que sair", disse Letícia.

O deslizamento ocorreu na noite da última segunda-feira (28). As autoridades estimaram pelo menos 30 pessoas estão desaparecidas e, desde o acidente, duas pessoas foram encontradas mortas. A rodovia está totalmente bloqueada, com equipes das forças de segurança trabalhando no resgate e na limpeza da pista.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).