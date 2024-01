Motociclista morre em acidente envolvendo carro de passeio, em Marabá

O motociclista identificado como Weverson Barbosa Aragão morreu após colidir com um carro de passeio na noite de domingo (14), na Marabá Pioneira, sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, o acidente ocorreu na Travessa Nossa Senhora das Graças, a vítima morreu na hora e o condutor do carro fugiu do local.

De acordo com as informações de populares, o acidente foi por volta de 22h. Weverson estaria trafegando pela Travessa Silvino Santos e ao entrar na Tv. Nossa Senhora das Graças, no Bairro Santa Rosa, foi atingido pelo carro. O condutor do veículo maior teria ido embora a pé. No entanto, as autoridades policiais e de trânsito conseguiram o identificar por meio da placa e chassi do Onix que ficou no local

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos danificados após o acidente. Um homem, que seria familiar de Weverson, aparece batendo no carro em um momento de raiva devido ao acidente.