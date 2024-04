PM da reserva suspeito de matar torcedor do Remo atirou para o alto, afirma defesa

​O advogado de defesa de Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, sargento da reserva da Polícia Militar do Pará preso suspeito de ter atirado e matado o torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, 30 anos, no último domingo (7), declara que seu cliente efetuou q​uatro disparos de arma de fogo durante a confusão que resultou na morte do jovem.​

“Alguns relatos chegaram a mencionar que ele estaria alcoolizado. Segundo informações, ele não estaria alcoolizado. Volto a frisar: ele deu 4 disparos para cima. Neste momento, foi quando as viaturas da Polícia Militar chegaram para dispersar a briga entre torcidas. Foi quando vários torcedores já vinham para cima dele. Ele efetuou os 4 disparos de arma de fogo justamente para se proteger e proteger as pessoas que estavam em torno dele”, acrescentou o advogado Sandro da Silveira.