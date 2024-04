Enterro de torcedor do Remo morto no clássico Re-Pa reúne centenas de pessoas, em Belém

O Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, registra, na manhã desta terça-feira (9), uma movimentação de torcedores do Clube do Remo. Eles aguardam o momento do enterro do corpo do torcedor remista Paulo Alexandre Silva, de 30 anos.

O velório foi realizado na Capela Mortuária dos Capuchinhos, no Guamá. Paulo foi atingido por um tiro no pescoço na noite do último domingo (7), na área do estacionamento do Estádio Mangueirão, após uma briga entre torcedores do Remo. Ele morreu na hora.

O suspeito de ser o autor do disparo que atingiu o torcedor é um policial militar da reserva que, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), ainda não foi localizado.

“A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que o autor dos disparos ocorridos durante a briga de torcedores após a partida entre Remo e Paysandu, foi identificado como um Policial Militar da reserva que não atua mais nas ações e estava presente no estádio. Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para a captura e responsabilização do investigado”, informou a Segup.

Ainda segundo o órgão, “as investigações e buscas continuam sendo realizadas por equipes da Delegacia do Torcedor para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, efetuar a prisão e apreensão da arma utilizada para perícia”.