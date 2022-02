Eduardo Ramos vai à delegacia retirar queixa contra vereador Diego Alves

A Polícia Civil informou, na manhã deste sábado (19), que o ex-jogador Eduardo Ramos compareceu à Seccional da Cidade Nova, nesta sexta-feira (18), para retirar a denúncia contra o vereador de Ananindeua Diego Alves. Na unidade policial, diz o comunicado da PC, Eduardo “informou que não desejava manifestar criminalmente o ocorrido”.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher citada na ocorrência deve ser ouvida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ananindeua (Deam).

Na madrugada do dia 3 deste mês, o jogador Eduardo Ramos procurou a Seccional Urbana da Cidade Nova para registrar um boletim de ocorrência contra o vereador Diego Alves, do PSDB de Ananindeua. No documento, Eduardo narrou que estaria sofrendo ameaças, após o político ter invadido o quarto de um motel, localizado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, onde teria flagrado uma suposta traição da esposa, Izabelle Pereira, com Eduardo. Ainda segundo o registro policial, o vereador teria agredido a mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a esposa do vereador não procurou a delegacia para registrar o suposto caso de agressão. Procurado pela reportagem de Oliberal.com, Diego negou todo o caso. Ele contou que não houve traição, ameaças, muito menos agressões. Ele explicou que a confusão teria ocorrido em um bar, apenas por um desentendimento entre amigos e que tudo já estaria resolvido.

Na quinta-feira (17), Eduardo Ramos afirmou à reportagem que o caso não foi “nada de mais” e que foi "resolvido no dia". A esposa do vereador, também ouvida pela reportagem, disse não ter sido agredida. “Eu não tive acesso a essa denúncia, não fui procurada pela Polícia. Mas nada disso procede, não houve agressão. A pessoa que fez esse boletim de ocorrência precisa rever o que denunciou”, disse.

O Motel Privilege também foi procurado pela reportagem e informou que nenhuma confusão desse tipo foi registrada no estabelecimento.