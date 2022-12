Sócio Fiel Bicolor tem o primeiro reajuste desde a criação; torcedores reprovam mudança nos valores

Depois de anunciar o primeiro reajuste desde a criação, em 2013, o Programa Sócio Bicolor se consolida como uma das principais fontes de arrecadação financeira do Paysandu. Através dele, o clube tem feito investimentos na formação de elenco, infraestrutura e na administração das contas.

De acordo com os registros do clube, hoje o Papão conta com cerca de seis mil sócios adimplentes. Embora não revele os dados sobre faturamento, estima-se que o clube arrecade cerca de 1,4 milhão de reais com a venda de ingressos, de acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, sobre a expectativa de faturamento na Série C do ano passado.

Os planos que sofreram reajuste são o Bancada Fiel e o Cadeira Bicolor, que atualmente custam R$ 50 e R$ 100, e passam, a partir do novo reajuste, para R$ 60 e R$ 120, respectivamente. De acordo com o clube, a necessidade se deu a partir da constante elevação dos preços, que tornam o congelamento por mais de 10 anos completamente inviável.

"Vale ressaltar que o valor praticado hoje no plano de arquibancada é o mesmo cobrado dez anos atrás, quando o então Sócio Bicolor foi lançado. As mudanças também vão ajustar os valores da inflação dos últimos anos e cobrir a alta de custos de outras partes do processo", informa o clube.

A avaliação dos torcedores não é muito positiva. Em um aspecto geral, a maior parte dos sócios consultados pela reportagem traz sérias críticas ao programa e, principalmente em relação ao que eles chamam de "falta de transparência", como explica o arquiteto Lúcio Cunha, que, em forma de protesto, pretende suspender a adesão para 2023.

"Eu tenho uma visão geral sobre o clube e uma particular sobre o sócio. O valor em si, de 20% de reajuste, embora esteja sem reajuste por um tempo, mas não 10 anos, numa conjuntura em que o clube nada tem dado muita alegria aos torcedores, pra mim, não foi bem recebido. O clube não apresenta nada", argumenta.

"Não tem um projeto de clube, um desenvolvimento de base para surgimento de novos atletas. Contrata um monte de jogadores a cada temporada. Para o sócio, muitas são as dificuldades de contato com o clube por meio do WhatsApp, por exemplo. A loja do sócio, que só funciona na Curuzu, dificulta até o acesso, pois na sede não é atendido. Em 2022 fiz o pagamento de 9 meses do sócio sem ir a nenhum jogo. Sinceramente, para 2023, não farei nem adesão nem comprarei camisa por preço absurdo de 250,00. Vou continuar assistindo na TV por não acreditar nessa diretoria. Sem nenhuma transparência", conclui.

Para o empresário Alessandro Marçal, o Paysandu precisa oferecer mais vantagens ao sócio bicolor. "Eu estou de acordo com aumento nos valores, mas sou contra as poucas vantagens que o clube fornece, principalmente nos descontos e prêmios", entende. Marçal é sócio adimplente do plano Bancada Fiel desde 2013. Segundo ele, para tornar o programa mais atrativo, o clube precisa de uma rede maior de descontos e vantagens que aproximem o torcedor da vivência no clube.

"Eu sou a favor de mais descontos nas camisas, como, por exemplo, colocar 30% para sócio. Faria sorteio para que torcedores pudessem viajar com o clube, ao menos uns dois ou três por viagem, além de estimular que os mesmos frequentem mais o clube, conheçam a estrutura. É algo para chamar o torcedor para conhecer o Paysandu", enumera.

Já o estudante de jornalismo Maycon Santos se mostra totalmente contra o reajuste. "Cara eu acho esse aumento um tapa na cara do torcedor, não especificamente pelo valor em si, porque o aumento não foi considerável, mas porque esse aumento significa o torcedor pagando o preço dos anos seguidos de incompetência da diretoria no futebol. Vamos para o 5º ano seguido na terceira divisão e a diretoria acha razoável aumentar os valores dos produtos do clube, seja o sócio ou a camisa oficial que esse ano foi para 260 reais. E ainda bradam que somos o 'clube do povo' ", avalia.

Outros torcedores já defendem o reajuste, mediante algumas inclusões estratégicas, entre elas a entrada do sócio torcedor no quadro de eleitores, como frisa o médico Júlio Montenegro, sócio desde a criação, ainda na gestão do ex-presidente Vandick Lima. "Eu acho que para aumentar a adesão, é preciso estudar um remodelamento no estatuto do clube, talvez permitindo o voto desses sócios torcedores, mediante uma adequação, um período mínimo, tipo dois anos de adimplência, por exemplo. Eu acho que isso é um bom caso a se pensar",

Os interessados em aderir ao plano podem fazer através deste link. O clube informa ainda que todos os associados que estão em dia com o seu plano permanecerão pagando o mesmo valor até o último dia de contrato. "Novas adesões que forem feitas até o próximo dia 31 serão cobradas com os valores de 2022".