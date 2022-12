Maior campeão paraense, Paysandu não conquista títulos na base há cinco anos

Dono de cinco títulos nos últimos cinco anos no futebol profissional, o Paysandu vive um momento de seca de conquistas nas categorias de base. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a "academia" bicolor não conquista uma taça há cinco temporadas.

Segundo o levantamento, o último troféu da base do Paysandu foi conquistado em 2017, pelo time Sub-20. Na ocasião, o Bicola bateu a Tuna Luso por 3 a 2, no estádio Mangueirão, em Belém. No entanto, desde então, o Paysandu vem colecionando fracassos nas divisões de formação de jogadores.

Nos últimos anos o Paysandu tem acumulado uma sequência de vice-campeonatos. O Bicola perdeu finais para o maior rival, o Remo, em duas oportunidades: 2019, no Sub-15, e 2021, no Sub-17. O outro vice ocorreu há algumas semanas, na decisão do Parazão Sub-17, quando o Papão perdeu para a Tuna Luso por 3 a 0, na Curuzu.

Concorrência do rival

Remo tem conquistado títulos na base (Thiago Gomes / O Liberal)

Se a falta de títulos nas categorias de base do Paysandu já incomoda o clube por si só, a situação fica ainda mais crítica nos bastidores da Curuzu pelo sucesso do maior rival, o Remo, nas divisões de formação. O Leão Azul é o atual bicampeão paraense Sub-20 e venceu em 2021 o título estadual também na categoria Sub-17.

Poucas revelações

Julio Cezar, meia revelado no Paysandu, que foi negociado com o Getafe, da Espanha (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O fraco rendimento na base nos últimos anos tem feito com que cada vez menos jogadores revelados no clube obtivessem vaga no time titular profissional. O último atleta que ocupou esse espaço foi o lateral-esquerdo Diego Matos, titular da equipe em 2021, mas que foi negociado com o Avaí-SC.

No mesmo ano, o Paysandu até chegou a ter uma outra grande revelação, mas que não foi aproveitada entre os titulares: o meia Júlio Cezar, de 18 anos. Em agosto de 2021 ele foi emprestado ao Getafe, clube da primeira divisão da Espanha, para um período de treinamentos.