Delegação do Paysandu embarca rumo à Barcarena para início de pré-temporada

A delegação bicolor já tem uma agenda montada para a estreia no Parazão deste ano. Na tarde desta segunda-feira (9), o elenco do Papão viaja para a cidade de Barcarena, onde será realizada a pré-temporada do clube. Durante 11 dias, os jogadores farão uma série de atividades com bola, físicas e musculares, finalizando com um jogo-treino.

Antes do embarque, a delegação participou de um trabalho com bola no gramado da Curuzu, sob o comando do técnico Márcio Fernandes. Nas últimas conversas que teve com a imprensa sobre a pré-temporada, o comandante disse estar motivado para a etapa distante da cidade e que ela será de extrema importância para a união do grupo.

"A pré-temporada serve de união para o grupo. São 11 dias que passamos sem qualquer interferência externa, os jogadores ficam mais próximos, almoçam e jantam em conjunto. Isso faz com que a gente conheça os companheiros e cresça no decorrer do campeonato por conhecer melhor cada peça desse grupo", diz.

Em Barcarena, todas as atividades com bola serão feitas no estádio Lourival Cunha, o 'Barcarenão'. As demais, mais focadas na parte física e muscular, devem ser realizadas nas dependências do Cabana Clube. "Nós temos muita dificuldade de campo para treinamento. Lá nós temos essas condições, temos campos, academias, temos lugares próximos que nos permitem unir o time e trabalhar", completa Fernandes.

A estreia bicolor no Campeonato Paraense acontece no próximo dia 22, contra a equipe do Bragantino, no estádio da Curuzu, a partir das 17 horas.