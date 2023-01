Flamengo anuncia retorno de Gerson ao time: 'O coringa está de volta'

O Flamengo anunciou a contratação do meio-campista Gerson nas redes sociais do clube, nesta terça-feira (3). O jogador de 25 anos é o primeiro contratado do clube para 2023 e assinou um contrato válido até o fim de 2027. O retorno de Gerson ao rubro-negro custara 16 milhões de euros, aproximadamente 91,5 milhões de reais.

“Nação, estou de volta! Muito feliz e vamos juntos mais uma vez”, disse o jogador.

Gerson defendeu o Flamengo por quase dois anos, de julho de 2019 a junho de 2021, quando foi comprado pelo Olympique de Marselha. Nos 109 jogos com a camisa do clube, o jogador marcou sete gols e ajudou o rubro-negro a conquistar uma Libertadores, dois títulos do Brasileiro, dois estaduais, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Mesmo com a curta passagem, o meio-campista se tornou um dos ídolos dos torcedores, que comemoraram o retorno do atleta nos comentários, nas redes sociais do time. “Se eu estiver sonhando, não me acorde”, comemorou um flamenguista. “Voltou para onde nunca deveria ter saído”, disse outro.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)