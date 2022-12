Paysandu: meia Ricardinho grava 'desafio' nas redes sociais e marca zagueiro do Flamengo

O jogador Ricardinho, meia que pertence ao Paysandu, publicou um vídeo em sua conta no Instagram, participando de um desafio, em que ele chutava a bola por cima de uma cerca para fazer o gol. O atleta bicolor chutou duas vezes e conseguiu acertar o alvo e na publicação marcou o zagueiro do Flamengo David Luiz e o atacante Osvaldo, do Vitória-BA.

VEJA MAIS

Assista

Na publicação, o jogador recebeu vários comentários, inclusive de jogadores que passaram pelo Paysandu, como o volante Mikael, além do executivo Fred Gomes. Ricardinho acertou com a diretoria do Papão e fechou um novo contrato, até o término do Campeonato Paraense. O jogador fez apenas 16 jogos pelo clube paraense em 2022 e passou mais de sete meses se recuperando de uma cirurgia no tendão do tornozelo esquerdo.

Ricardinho, de 37 anos, terminou a temporada com quatro gols marcados, além do título da Copa Verde, em cima do Vila Nova-GO, nos pênaltis.