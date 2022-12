Douglas Costa no Flamengo? Jogador foi flagrado jantando com dirigente rubro-negro no Rio de Janeiro

A diretoria do Flamengo está atenta ao mercado para montar o elenco rubro-negro para 2023. O clube carioca estará em todas as competições na temporada e rumores sobre possíveis contratações começam a surgir. A “bola da vez” na Gávea é o atacante Douglas Costa, que foi flagrado jantando na noite de ontem (22), com o vice-presidente do Mengão, Marcos Braz.

O empresário do jogador, informou que ele está no Rio de Janeiro (RJ), para os festejos de dim de ano. Douglas Costa, que jogou pelo Grêmio-RS, possui contrato com o Los Angeles Galaxy até o final deste ano e estará livre no marcado a partir de janeiro.

Com 32 anos, Douglas Costa balançou a rede pelo clube norte-americano quatro vezes, em 29 partidas disputadas, além de ter contribuído com duas assistências.