Ídolo do Flamengo, Nunes sofre assalto, tem carro roubado e é agredido no Rio de Janeiro

Um dos maiores ídolos do Flamengo, o ex-jogador Nunes, de 68 anos, passou por momentos angustiantes na noite de quarta-feira (30), no Rio de Janeiro (RJ). Nunes teve seu carro e documentos roubados na Linha Vermelha, quando retornava para sua residência e ainda foi agredido.

VEJA MAIS

Nunes teve roubados: um carro da marca Jeep branco, celular, cordão e pulseira de outo, além de material da escolinha de futebol que possui, contratos de atletas e várias camisas da Escola de Samba Imperadores Rubro-Negros, que irá homenagear o atleta no carnaval de 2023.

O ex-jogador do Mengão foi cercado por dois carros, agredido verbalmente e tentaram o agredir com uma coronhada. Ele teve a arma apontada para a cabeça e entregou os pertences e o carro. Nunes registrou o Boletim de Ocorrência e aguarda recuperar o que foi levado pelos assaltantes.

Atualmente com 68 anos, Nunes era centroavante e atuou pelo Flamengo no início dos anos 1980 até 1983. Ele conquistou dois Campeonatos Brasileiros pelo Mengão, uma Copa Libertadores e um Mundial, com direito a dois gols na final contra o Liverpool, da Inglaterra, em 1981, no maior título da história rubro-negra.