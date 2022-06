No Pará, árbitro de futebol é agredido por jogador e fratura a perna após expulsão

Um árbitro de futebol teve a perna fraturada na noite de ontem (23), em uma partida realizada na cidade de Monte Alegre (PA), no região Oeste do Pará, de acordo com o Site GE Santarém.

Segundo testemunhas, um atleta não concordou com o cartão amarelo dado pelo árbitro Raí Soares, conhecido como “Karreirinha”. O atleta reclamou demais e xingou o árbitro. Consequentemente levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Não satisfeito, ele agrediu o comandante da partida com um chute na região das pernas. Com o impacto, o árbitro acabou fraturando uma das pernas.

A partida foi paralisada e vários atletas ficaram revoltados com a agressão. O jogo era válido por um campeonato interno de uma arena particular da cidade de Monte Alegre.