Jogador do Fortaleza é agredido por torcedores após desembarcar em aeroporto

O atacante Robson, do Fortaleza, foi agredido por torcedores do clube nesta sexta-feira (17) durante o desembaque do Leão do Pici na capital cearense após a derrota para o Avaí, pelo Brasileirão. Os agressores estavam na porta do aeroporto Pinto Martins, realizando um protesto pelos maus resultados do clube no torneio nacional.

Assim que saiu do aeroporto, Robson parou para conversar com parte da torcida e foi atingido por um capacete. Cerca de 60 pessoas estavam no local.

Assim que chegou à Fortaleza, o elenco Tricolor teve que permanecer na parte interna do aeroporto esperando a dispersão do grande número de torcedores que aglomeravam na parte externa do saguão de desembarque. A polícia reforçou a segurança.

O Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas sete pontos em 12 rodadas disputadas até o momento. Ao mesmo tempo, o time avançou às oitavas de final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Estudiantes, da Argentina.