Dj Halden Boy morreu: artista tinha festa de 41 anos de carreira marcada para este mês

No próximo dia 16 de março, o DJ Halden Boy já tinha uma festa especial marcada: a comemoração pelos seus 41 anos de carreira. Segundo César Peniche, amigo há mais de 20 anos do artista, a expectativa pela data era uma das preocupações de Halden nos últimos dias. "Ele queria que as dores passassem para estar bem para a festa", informou. A última apresentação do DJ havia sido no dia 20 de janeiro deste ano.

"Ele estava animado pelo retorno, porque desde que faltava um mês para a festa, 90% dos ingressos já tinham sido vendidos. Era o que ele mais falava." - César Peniche, jornalista e produtor de eventos

Sobre a perda, o amigo acrescentou: "Por mais que a gente vá sentir falta da presença física, o mais importante é saber que ele está bem e que as dores cessaram", declarou César.