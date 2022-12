Astrologia: novos governos, ano feminino, eventos econômicos e horóscopo; o que esperar de 2023?

O ano de 2023 será marcado pela Lua e pelo protagonismo delas, com o mundo enfrentando a tensão entre nações em conflito, enchentes e outros fenômenos; ataques e possivel parada mundial das redes sociais, e, no Brasil, um primeiro ano difícil paras os novos gestores, como diz o astrólogo e professor Rui Afonso Paiva.

A partir da Astrologia, ele destaca que a Lua será a regente de 2023. "Isso afeta cada pessoa, pois será necessário aprender a lidar com aspectos emocionais relacionados a esse luminar/Lua; os processos decisórios, então, terão sempre essa dicotomia: razão e emoção, mas tal processo é antigo e óbvio? Sim, é claro. Só que no ano novo será mais fácil tomar decisões emocionais, deixando um pouco de lado a razão", afirma.

Cuidado com saúde mental deve ser a tônica de 2023

Rui diz que esse cenário tende a se refletir na saúde em que o mental e o emocional andarão juntos. "E depois de um período em que a pandemia fez verdadeiros estragos mundiais, a saúde mental vai gradualmente sendo restaurada; e o ano de 2023 tem tudo para esse processo ir sendo melhor controlado com soluções a partir de cada experiência".

Outro detalhe importante, como frisa Rui Paiva, é "a necessidade de se controlar a ansiedade que, devido a Lua ser o regente, ativará tanto os mecanismos para se controlar como de se deixar levar por esse sentimento".

O ano é delas: protagonismo feminino será muito mais forte

"Este ano tem tudo para destacar mais ainda as mulheres. O papel feminino em 2023 será muito forte para manter equilibradas todas as conquistas até o momento. A mulher, inclusive, terá a possibilidade de conseguir novas instituições de controle para se ratificar o papel feminino na sociedade", destaca o astrólogo.

Momento de transição do novo governo do Brasil será desafiador

Acerca do momento de transição no Brasil, Rui Paiva destaca que "o ano tem tudo para ser bem melhor do que os dois últimos anos com a finalização de aspecto astrológico entre Saturno e Urano, sobretudo, ao Brasil; mesmo assim, com o novo direcionamento dado pelo governo eleito, o ano de 2023 não será fácil, nos primeiros seis meses a tendência é arrumar a casa e aprender a lidar com as novas cabeças no campo político e na área técnica do governo".

"Os tempos são outros e será preciso fazer ajustes, até porque a oposição será forte e se os governantes, isso inclui os governos estaduais, realizarem políticas a prejudicar o povo, representado pelo regente do ano que é a Lua, a situação pode ficar grave e talvez insustentável; além disso, com Saturno em Peixes, a situação tende a ficar meio turva diante das dificuldades.

Eventos econômicos e tensões internacionais podem ter reflexos no Brasil

No cenário mundial. Nos meses de abril poderão aumentar as tensões entre as nações em guerra ou, até certo ponto, resolverem terminar os confrontos; o mundo tem tudo para resolver situações pontuais de guerras, como pontua Rui Paiva. "A natureza dará sinais de sua força com enchentes e outros fenômenos a partir de maio; e, do ponto de vista político e na economia, em maio, poderão ocorrer viradas expressivas em bolsas de valores que afetarão o mundo em efeito dominó", ressalta.

Empresas, governos e grandes conglomerados econômicos devem ficar atentos para ataques via internet visando paralisar tudo. "Será um verdadeiro teste de poder pelo poder; pode ser que ocorra uma forte parada mundial das redes virtuais, e grandes empresas podem quebrar e novas empresas menores, porém mais adequadas aos tempos contemporâneos, podem se destacar nesse processo", assinala Rui.

Confira as previsões para cada signo em 2023

ÁRIES

Os arianos não têm muito o que se queixar de 2022. Em 2023, os ventos das oportunidades, dos favorecimentos e dos benefícios continuam de vento em popa em períodos específicos. A autoestima poderá ajudar a enfrentar uma ou outra dificuldade. Aproveite para estudar, fomentar a cultura, e se for possível, viaje e tenha contato com outras culturas e pessoas. Faça uma poupança financeira e desapegue. Aja com prudência e equilíbrio.

TOURO

Finalmente, chegarão algumas recompensas aos taurinos, sobretudo, àqueles predispostos a agir com afinco e determinação. Com a presença de Júpiter proporcionando oportunidades, pode-se até dizer que os taurinos estarão bem na foto. Desapegue e deixe de lado a acomodação. Há vários anos, Urano mexe com sua vida fazendo enxergar a vida sob novos aspectos como independência, autonomia e liberdade. Mas, lembre-se de um detalhe: é possível ter novas responsabilidades a partir de março.

GÊMEOS

Geminianos terão também um novo momento em 2023. Se o objetivo for trabalhar para alcançar metas e objetivos, pode se preparar para ampliar os horizontes. Se tiver de enfrentar uma ou outra frustração e até decepção, lembre-se que você é capaz de suportá-las, pois é possível haver compensações profissionais se estiver atento(a) para as oportunidades. Sua imagem e como aparece socialmente podem lhe trazer benefícios e em especial sua ambição passará por um preparo mais intelectual em cursos ou leituras conduzidas.

CÂNCER

O ano será interessante para estreitar laços com os familiares e círculo de amigos, principalmente aqueles mais chegados, quase irmãos. Cultivar amizades e se comunicar com mais clareza poderá ser um bom caminho. Alguns assuntos mais íntimos ligados ao lar e no âmbito profissional podem trazer dificuldades, mas nada que não dê para se resolver nos períodos próximos aos eclipses de 2023. É possível que entenda melhor seu papel nos grupos de trabalho e até no âmbito social.

LEÃO

O papel dos leoninos(as) em 2023 será lidar com os pontos de equilíbrio diante de sistemáticos aborrecimentos pontuais, principalmente pela teimosia e excesso de orgulho. Apesar disso, pode ser um bom ano para o lado financeiro, até mesmo em razão das oportunidades de negócios, do lado profissional e possíveis investimentos, se for o caso. Aproveite para aprender a lidar melhor com os gastos, com as economias. Evite comparações e exerça o ditado: Deixe a vida fazer sua parte sem estresse.

VIRGEM

Com a entrada de Saturno em Peixes, o ano oportunizará a necessidade de lidar com os limites, sobretudo, nos relacionamentos e também em suas escolhas. Você terá à disposição encontros e possibilidades profissionais que poderão ajudar a estimular sua autoestima com enriquecimento de sua cultura e estimular sua energia positiva. Lembre-se que dificuldades todos têm, mas evite entrar em pessimismo, pois poderá deixar escapar boas oportunidades.

LIBRA

O lado profissional pode ser determinante neste ano. Mas será importante saber reconhecer o que realmente foi fruto de seus esforços, por sinal, dignos de aplausos, mas evite arroubos de ego e do excesso de orgulho, pois será neste ponto o problema com outras pessoas. 2023 será o ano para conseguir se projetar e receber dividendos de seus esforços. Em abril e outubro, próximos aos eclipses, será bom manter o cuidado e evitar desrespeitar pessoas do poder. Sonhe, mas não esqueça daqueles que estão sempre ao seu lado.

ESCORPIÃO

Saber lidar com as contradições e antagonismos da vida será um possível dilema. Mas quem disse que isso é problema para os escorpianos? Isso pode ser o gatilho para reacender novos pensamentos e oportunizar novos voos. 2023 será um ano para aprender a desapegar de algumas coisas para lhe fazer evoluir. É preciso recomeçar, sobretudo, com a entrada de Júpiter em Touro a partir de maio. Pode esperar oportunidades, porém tem de aprender a lidar com as informações para poder escolher qual o melhor caminho.

SAGITÁRIO

Mudanças na carreira profissional e acertos financeiros fazem parte do ano de 2023 na vida dos sagitarianos. Isso vem com uma dose extra de otimismo e esperança diante de nossos ares. O tempo não será de aguardar as coisas acontecerem. Tem de fazer sua parte, mas também terá pela frente situações que envolvem o emocional e o lado financeiro. Ambas podem estar juntas no processo de aprendizado. Sem esquecer do lado mental que terá um ganho para o amadurecimento.

CAPRICÓRNIO

2023 promete algumas mudanças interessantes no lado pessoal, familiar e profissional. Mas será preciso um olhar atento a tudo isso. Não adianta somente estar na defensiva ou desconfiado o tempo todo. É preciso pensar positivo e com equilíbrio para que colha os benefícios. Provavelmente, tanta rigidez comece a espairecer com a entrada de Júpiter em Touro em maio. As finanças podem ter novos rumos a partir de junho. No início do ano, muitas emoções e necessidade de reflexão para corrigir o que é preciso.

AQUÁRIO

2023 será um ano praticamente de testes para sua maturidade. Refletir sobre finanças, amizades, projetos, trabalho e muito mais lhe colocarão à prova do que realmente necessita. Algumas viradas de página não estarão escapes, só que em áreas significantes de sua vida. É preciso, no entanto, manter o equilíbrio mental em dia para evitar maiores aborrecimentos e isso refletir na saúde física. Outro detalhe será a ansiedade. Procure olhar as situações de fora e entender porque tudo chegou naquele estágio. Respire fundo e depois procure as opções de resolução.

PEIXES

2023 é um ano interessante para lidar com a realidade. Chegou o momento de trabalhar pensando na base, ou seja, na estrutura de sua vida. Não dá para ficar com a cabeça nas nuvens. O trabalho e suas ações têm tudo para refletir em sua independência e autonomia. Evite pensamentos pessimistas e que nada presta, isto é, colocar tudo na vala comum. É um ano muito bom para iniciar projetos, realizar planejamentos e pensar de forma realística para aumentar seus dividendos. Mais um detalhe: sua fé tem tudo para lhe ajudar a alcançar seus objetivos.