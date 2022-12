Signo 31/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (31/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O último dia do ano promete ser movimentado. Tente fazer lista do que será preciso para o dia para não se atrapalhar. Espere por boas energias e amane felicidade. O tempo é de confraternização e foco nos sonhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Os astros vão lhe cobrar mais foco. Hoje será um dia oportuno para descansar e confraternizar, com leveza, junto à família. Não deixe de descansar bastante e repor as energias. Só lembre-se de ter mais cuidado para não trocar os pés pelas mãos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O universo pede que dê mais atenção para as necessidades do agora. Feche ciclos. Delegue prioridades na sua vida. O tempo é oportuno para viver o presente, geminiano. Não é bom momento para pensar em acordos. Canalize as energias e as direcione para onde precisar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje será um bom dia para reencontrar os amigos e dividir as histórias do último ano. Faça seu ritual de espiritualidade para entrar o ano cheio de pensamentos positivos. A palavra do dia é consistência, canceriano. Se organize. Deixe, deixe tudo em ordem para a virada de ano. Peça equilíbrio, amor e abundância.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo pede respeito e benevolência. Separe um momento do seu dia para por em prática as orações, simpatias e pensamento para a passagem de ano. Peça força e paciência para lidar com as adversidades. Lembre-se! É preciso ter a sabedoria ao seu lado para que você possa agir de maneira mais pensada.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não desista das suas vontades por medo de falhas. É importante saber virar páginas e construir o novo junto a quem é seu aliado na vida. Lembre-se! Mantenha a rotina em dia e planeja-se.

Libra (23/09 - 22/10)

A pressa é inimiga da perfeição, libriano. O dia será oprotuno para colocar a casa em ordem, descansar a mente e comemorar a fase que está surgindo. Faça associações produtivas familiares e amigos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mantenha os pés no chão e na necessidade de cresciemtno real na vida. Agradeça as oportunidades e cada fase de apresndizado. O dia lhe trará fortes intuições e necessidade de ficar perto dos seus. Coloque em prática tudo que tem em mente,escorpiano.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não tenha medo de arriscar, sagitariano. Bom dia para testar coisas novas em casa. Além disso, aplique bem o seu carisma para seduzir e persuadir. Coloque-se em primeiro lugar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tenha a mente tranquila com os seus últimos feito. Preocupe-se somente em estar bem e manter a vida mais feliz. Você ficará com a mente cheia de ideias. Só cuidado para não acabar falando demais aos outros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não dê o braço à torcer por pessoas que não agregam em nada na sua vida. Você precisa saber o que deve ser prioridade. Reflita sobre os seu caminhos na virada de ano. Permita-se sonhar e acreditar que você é capaz.

Peixes (20/02 - 20/03)

O momento pede mais foco na administração das finanças para que você possa colher resultados no futuro. Dê um basta nas inseguranças sobre o ano que vem. Viva o hoje e as necessidades do agora. Agradeça as oportunidades.