Salário mínimo deve subir para R$ 1.412 em 2024; valor está abaixo do previsto no orçamento

O salário mínimo vigente no Brasil, que atualmente é de R$ 1.320, deve subir para R$ 1.412 em 2024 - reajuste de 6,97% (ou R$ 92 a mais em comparação ao valor atual). É o que aponta o economista-chefe da Ryo Asset, Gabriel Leal de Barros, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) divulgado nesta terça-feira (12), e que acumulou taxa de 3,85% em 12 meses até novembro. Ou seja, o valor ficou abaixo dos R$ 1.421 estimados pelo governo na proposta de orçamento 2024, enviada ao Congresso.

Nos governos anteriores, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o reajuste do piso salarial no país era definido pelo próprio governo. Pela Constituição Federal, esse reajuste só não podia ficar abaixo da inflação do período.

No novo cálculo de reajuste do salário mínimo, aprovado em agosto de 2023, passou a ser considerado o INPC até novembro mais a variação da atividade econômica dos 2 anos anteriores, ou seja, em 2022, quando o Produto Interno Bruto (PIB) subiu 3%.

Porém, considerando o resultado do INPC, o valor ficou um pouco menor (diferença de R$ 9) do previsto no relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual do próximo ano. Isso ocorreu por conta da trajetória mais baixa da alta do INPC.