Vale Gás: quem recebe um salário mínimo tem direito ao Vale Gás? Confira se este é um dos requisitos

O auxílio Vale Gás é um benefício do Governo Federal que realiza pagamento a cada dois meses às famílias que se enquadram nos pré-requisitos exigidos, com base nas informações inseridas no Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, muitas pessoas possuem dúvidas quanto ao cálculo que garante o recebimento dos benefícios ofertados pelo governo, incluindo o Vale Gás, que garante que as famílias recebam o valor integral do gás de cozinha baseado no preço médio nacional do botijão de 13kg.

Atualmente, a renda por pessoa está no valor de R$ 660, que é a metade do valor do salário mínimo (R$ 1.320), mas há algumas regras para se atentar. Confira:

Quem recebe um salário mínimo tem direito ao Vale Gás?

Definida pelo Governo Federal, a principal regra é o valor mensal por pessoa de uma mesma família, que atualmente está no valor de R$660. Portanto, deve-se ficar atento à quantidade de pessoas que estão inscritas no Número de Incrição Social - NIS familiar.

Se uma pessoa mora sozinha e recebe um salário mínimo, no valor de R$ 1.320, ela não tem direito aos auxílios do governo.

Caso duas pessoas morem numa mesma casa e somente uma delas trabalhe, recebendo um salário mínimo, então a família está apta a receber o valor.

Lembrando que são consideradas famílias todas as pessoas que residem em uma mesma casa, onde é necessário somar o valor de todos que possuem renda e dividir o resultado total por cada membro que ali reside. Se o valor por cada pessoa for de meio salário mínimo, a família é beneficiada.

Como consultar a aprovação do CadÚnico?

A principal forma de consulta do Cadastro Único é acessando o site Meu CadÚnico e fornecer dados como seu nome, data de nascimento, nome da mãe e localidade.

Além disso, o usuário pode, ainda, consultar por meio dos aplicativos:

Aplicativo CadÚnico;

Aplicativo Auxílio Brasil;

Aplicativo Caixa Tem.

