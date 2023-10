Vale Gás: quem recebe o Bolsa Família tem direito ao Vale Gás? Entenda

O benefício do Auxílio-Gás, popularmente conhecido como Vale Gás, é pago aos que se enquadram nos pré-requisitos dos programas sociais do Governo Federal, a partir de uma inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Mesmo que esta seja uma informação muito clara para a maioria dos beneficiados, há quem ainda tenha dúvidas sobre como receber ou se há acúmulo de recebimento dos benefícios.

Quem recebe o Bolsa Família tem direito ao Vale Gás?

No geral, a regra é que todos os beneficiários do Bolsa Família tem sim direito a receber o Vale Gás. No entanto, nem todos recebem os valores.

Em agosto deste ano, o Governo Federal informou, em um posicionamento oficial, que o governo não possui recursos suficientes para abranger todas as famílias que atendem aos pré-requisitos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 40 milhões de famílias têm direito ao Auxílio Gás, mas apenas seis milhões recebem o benefício que é pago a cada dois meses.

Diante da informação, só quem pode confirmar se uma família beneficiária do Bolsa Família recebe o Vale Gás é o próprio Governo Federal, por meio dos canais de informação.

Como consultar a aprovação do CadÚnico?

A principal forma de consulta do Cadastro Único é acessando o site Meu CadÚnico e fornecer alguns dados como seu nome, data de nascimento, nome da mãe e localidade.

Além disso, o usuário pode, ainda, consultar por meio dos aplicativos:

Aplicativo CadÚnico;

Aplicativo Auxílio Brasil;

Aplicativo Caixa Tem.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão