Vale-gás: quanto tempo leva para aprovar o auxílio? entenda como funciona

A pouco mais de uma semana para que os pagamentos do mês de outubro (5ª parcela do ano) do benefício do Auxílio Gás iniciem, muitos ainda sequer receberam a primeira leva de pagamentos do valor do gás de cozinha, mesmo que já estejam inscritos no Cadastro Único.

Além de poder estar com o cadastro desatualizado, outros possíveis motivos podem interferir no recebimento do auxílio, sendo necessária uma avaliação em cada caso de recusa da solicitação. Entenda:

Quanto tempo leva para aprovar o auxílio?

O pagamento do Vale-gás é feito de forma automática a todos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuem os pré-requisitos necessários, sendo este o meio crucial para que famílias recebam os benefícios ofertados pelo Governo.

Para se inscrever, basta o responsável familiar ir até um ponto de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com todas as documentações necessárias, realizando este processo a cada dois anos para atualizar as informações.

O prazo para a análise documental ser feita é, normalmente, de até 45 dias, podendo ser alterada de acordo com as demandas e da quantidade de informações cedidas pelo solicitante.

A partir disso, caso a família se enquadre, passa a receber os valores conforme os calendários divulgados.

Como consultar a aprovação do CadÚnico?

A principal forma de consulta do Cadastro Único é acessando o site Meu CadÚnico e fornecer alguns dados como seu nome, data de nascimento, nome da mãe e localidade.

Além disso, o usuário pode, ainda, consultar por meio dos aplicativos:

Aplicativo CadÚnico;

Aplicativo Auxílio Brasil;

Aplicativo Caixa Tem.

