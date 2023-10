Vale-gás: quem tem direito e como funciona o cadastro online

O benefício do Governo Federal conhecido como Vale Gás é destinado a famílias de baixa renda que precisam arcar com os custos do gás de cozinha. Pelo programa, que realiza pagamentos a cada dois meses, repassa aos beneficiários a quantia da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg.

Para receber o auxílio é necessário que o solicitante se enquadre em alguns pré-requisitos. Confira quais são:

O programa Auxílio-Gás contempla famílias inclusas em dois sistemas:

Que tenham incrições atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuam renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Que tenham um membro familiar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para receber o benefício é necessário, ainda, que o beneficiário atenda algumas exigências, sendo elas:

Dados em dia no CadÚnico no mínimo dois anos;

Beneficiária do Auxílio Brasil;

O cadastro passa por meio de análise para aprovação.

Casos de mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas de urgência terão prioridade.

Como fazer o cadastro do Vale Gás?

Para ter acesso para qualquer benefício dos programas do governo, é necessário que o usuário esteja inscrito no Cadastro Único, feito de modo presencial.

Os documentos devem estar em ordem, sendo eles:

CPF ou título de eleitor do responsável familiar;

CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de identidade (RG) ou carteira de trabalho de outros membros da família;

CPF e o termo de guarda, tutela e curatela também podem ser exigidos para o cadastro.

Após a atualização dos dados que é feito em até 120 dias, a família receberá o valor a cada dois meses.

