Vale-gás: quanto vai ser o desconto do benefício?

Os próximos pagamentos para os beneficiários do programa Auxílio Gás serão realizados ainda no mês de outubro, a partir do dia 18, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Quanto aos valores, o auxílio é ofertado com base na média nacional de preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg, divulgado de modo frequente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

Atualmente, o valor do gás de cozinha é de R$ 101,76. Seguindo a média brasileira, os valores repassados do Auxílio Gás anteriormente foram:

Fevereiro: R$ 112,00;

R$ 112,00; Abril: R$ 110,00;

R$ 110,00; Junho: R$ 109,00;

R$ 109,00; Agosto: R$ 108,00.

Até o dia 18 de outubro, o valor do benefício poderá ser diferente, sendo necessário estar atento às atualizações que ocorrem no portal da ANP.

Recebem o Vale Gás as famílias inscritas no CadÚnico que têm renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Calendário do Vale Gás em outubro

NIS final 1: 18/10;

NIS final 2: 19/10

NIS final 3: 20/10

NIS final 4: 23/10

NIS final 5: 24/10

NIS final 6: 25/10

NIS final 7: 26/10

NIS final 8: 27/10

NIS final 9: 30/10

NIS final 0: 31/10



Os saques poderão ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa e terminais de autoatendimento, com o cartão e senha.

Como se inscrever e receber o Vale Gás?

O pagamento do Vale Gás é realizado automaticamente para as famílias que cumprem os requisitos necessários para o recebimento do benefício e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados atualizado nos últimos dois anos.

Vale lembrar que o pagamento segue uma ordem de prioridade, onde mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência receberão primeiro. Outros critérios são adotados para a priorização, como: registro atualizado, menor renda por pessoa, maior quantidade de pessoas e outros.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão