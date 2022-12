Vale Gás: saiba como solicitar o benefício

Quase seis milhões de brasileiros receberam a parcela de outubro do Vale Gás, no valor de R$ 112. O benefício, que é bimestral, será pago novamente em dezembro, entre os dias 12 e 23 do último mês do ano. Para receber o benefício, o cidadão precisa ter uma renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

O Auxílio Gás dos Brasileiros foi criado em novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O seu valor é baseado no preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, e dobrou de valor nas últimas três parcelas do ano, pagas em agosto, outubro e dezembro.

A mudança no valor do Vale Gás ocorreu após a aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, que alterou o valor de diversos benefícios e criou novos, como os Auxílios Caminhoneiro e Taxista.

Como solicitar o Vale Gás?

Para receber o Vale Gás, o cidadão precisa cumprir o requisito de renda, além de ter a família inscrita no Cadastro Único. Neste caso, é preciso que a família tenha uma renda igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa. Apesar disso, a inscrição não garante o recebimento do Auxílio Gás dos Brasileiros, que depende de outros fatores.

Famílias que tenham uma mulher vítima de violência doméstica com medida protetiva de urgência tem prioridade no recebimento do Vale Gás.

Como consultar o Vale Gás?

Para saber se terá direito ao Vale Gás, o beneficiário poderá consultar o recebimento do benefício através dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, além do atendimento Caixa, pelo telefone 111. Ao receber o auxílio, o cidadão terá 120 dias para movimentar a quantia, que será recolhida pelo Tesouro Nacional, caso contrário.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)