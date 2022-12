Vale Gás: benefício começará a ser pago no dia 12 de dezembro; veja o calendário

O Auxílio Gás dos Brasileiros pagará os seus beneficiários entre os dias 12 e 23 de dezembro. O benefício, que terá o valor dobrado na última parcela de 2022, tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda a adquirir o gás de cozinha. Em outubro, quase seis milhões de famílias receberam o Vale Gás.

O benefício foi criado em novembro de 2021, e seu valor é estipulado de acordo com o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Até julho, o benefício pagava a metade desta quantia, mas a partir da aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, o Vale Gás dobrou de valor, pagando agora a quantia total do preço médio nacional.

Calendário do Vale Gás em dezembro

O benefício será depositado entre os dias 12 e 23 de dezembro, e segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil. A distribuição ocorre de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do cidadão. Confira o calendário:

NIS de final 1 - 12 de dezembro;

NIS de final 2 - 13 de dezembro;

NIS de final 3 - 14 de dezembro;

NIS de final 4 - 15 de dezembro;

NIS de final 5 - 16 de dezembro;

NIS de final 6 - 19 de dezembro;

NIS de final 7 - 20 de dezembro;

NIS de final 8 - 21 de dezembro;

NIS de final 9 - 22 de dezembro;

NIS de final 0 - 23 de dezembro.

Valor do Vale Gás em dezembro

O valor do Vale Gás em outubro foi de R$ 112, mas o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos sofreu uma queda no mês de novembro, o que deve reduzir a quantia paga na próxima parcela do benefício. Entre os dias 20 e 26 de novembro, o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos foi de R$ 109,85. Sendo assim, é possível que o pagamento do Vale Gás em dezembro seja de R$ 110.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)