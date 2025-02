Horóscopo do dia de hoje, 03/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda, 03/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Se tudo fosse diferente, tudo seria diferente, mas esse tipo de especulação mental sem fim pode até ter seu charme, mas dificilmente leva a algum lugar concreto. Melhor encarar a realidade tal como ela é.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Mesmo diante de tarefas que lhe parecem assustadoras, e apesar de esconder de todos o receio que sente ao enfrentá-las, na prática, perceberá que esses monstros intimidadores não passam de meras formigas.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Suas ideias podem trazer clareza às pessoas com quem convive ou tem interesses em comum neste momento. Procure compartilhar pensamentos que, se colocados em prática, trariam benefícios para todos.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Nem tudo que aconteceu recentemente agradou sua alma, mas até agora não houve espaço para você se expressar e colocar as coisas nos eixos. Busque esse momento, pois organizar tudo é essencial.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Agora o cenário favorece acordos que antes pareciam inviáveis. Aproveite a oportunidade para resolver pendências e ter conversas importantes, com a disposição sincera de encontrar soluções.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Seu desejo de ajudar é nobre, mas certifique-se de fazê-lo sem comprometer sua própria segurança. É essencial evitar que os problemas dos outros respinguem em você e atrapalhem seus planos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O tema principal agora não é a economia financeira, mas sim os laços interpessoais desgastados. Desde a pandemia, muitas pessoas carregam um desespero silencioso. Isso só muda se as pessoas mudarem.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quanto mais você organizar sua rotina e respeitar seus próprios ritmos e necessidades, mais perceberá melhorias em todos os aspectos da vida, até mesmo naqueles que parecem não estar relacionados.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu objetivo neste momento é aproveitar bons momentos. A princípio, isso pode parecer uma grande sorte, mas, considerando as dificuldades do mundo, será preciso esforço para encontrá-los.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora sua alma tem força para atravessar a densa barreira do medo. Mesmo que seus temores pareçam tão ferozes quanto tigres na escuridão, sua determinação é ainda mais poderosa. Confie nisso.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Pensar com clareza não é algo que acontece o tempo todo, por isso, aproveite essa fase propícia para reflexões que não busquem apenas justificativas, mas sim explicações que tragam libertação. Isso sim!

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

No fundo da angústia intensa que habita sua alma está a energia do progresso que você tanto deseja. Conectar-se com essa força é o caminho para se libertar da angústia, pois ela é apenas o outro lado da moeda.