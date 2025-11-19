Documentos são apreendidos em operação contra extração ilegal de ouro em Terra Indígena no Pará

Documentos e aparelhos celulares foram apreendidos durante a Operação Guerra Verde, da Polícia Federal, nesta quarta-feira (19). A ação tem o objetivo de desarticular um grupo envolvido em extração ilegal de ouro, crimes ambientais e lavagem de capitais praticados dentro da Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará. Além disso, também foi realizada a quebra de sigilos bancário e fiscal e o bloqueio e sequestro de bens dos investigados.

A 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará expediu quatro mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. O valor bloqueado pela Justiça Federal, correspondente ao montante identificado como fruto do crime, ultrapassa R$ 14 milhões. Durante o cumprimento das ordens judiciais, documentos e aparelhos celulares encontrados em residências alvo da operação foram apreendidos para que os agentes aprofundem as investigações com base nas informações que podem ser coletadas.

Conforme a PF, as apurações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada e contas de terceiros para movimentar e ocultar recursos oriundos da atividade ilegal.

As investigações prosseguem para responsabilizar todos os envolvidos e interromper os danos ambientais e patrimoniais causados à Terra Indígena Kayapó e ao erário.