Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

O Liberal
fonte

A imagem mostra a vítima que foi esfaqueada e amarrada em tentativa de homicídio em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem foi esfaqueado e amarrado em uma tentativa de homicídio em Santarém, no oeste do Pará, na noite de domingo (21). Segundo as informações iniciais, a vítima foi localizada por moradores na rua do Rosário, no bairro Amparo. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Aberto Tolentino Sotelo.

Conforme os relatos preliminares, a vítima apresentava lesões na região do rosto e várias perfurações na região do abdômen. Quando ele foi localizado, após gritar pedindo socorro, estava com os pés e o pescoço amarrados com uma corda. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h para dar apoio na situação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os socorros iniciais.

Ainda conforme informações iniciais, uma das suspeitas é de que o homem tenha sido vítima de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Moradores da área informaram que o homem seria usuário de entorpecentes e costumava ficar pela área. A Polícia Militar fez buscas pela área, mas ninguém foi localizado ou preso. Uma investigação deve ser realizada para apurar a motivação para a tentativa de homicídio e a autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tentativa de homicídio

homem é esfaqueado
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

POLÍCIA

Recém-nascida é salva de engasgo por ação rápida de policial militar em Outeiro

Caso ocorreu no último sábado (20), durante patrulhamento na avenida Paulo Costa

22.09.25 9h14

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

SEGURANÇA

Operação Impulsus 2: mais de 1.600 abordagens e 12 prisões são realizadas em Marituba

A iniciativa teve como objetivo enfrentar a criminalidade com medidas preventivas e repressivas, reforçando a segurança e oferecendo mais tranquilidade à população

21.09.25 18h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé

21.09.25 16h51

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

POLÍCIA

Recém-nascida é salva de engasgo por ação rápida de policial militar em Outeiro

Caso ocorreu no último sábado (20), durante patrulhamento na avenida Paulo Costa

22.09.25 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda