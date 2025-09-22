Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

Um homem foi esfaqueado e amarrado em uma tentativa de homicídio em Santarém, no oeste do Pará, na noite de domingo (21). Segundo as informações iniciais, a vítima foi localizada por moradores na rua do Rosário, no bairro Amparo. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Aberto Tolentino Sotelo.

Conforme os relatos preliminares, a vítima apresentava lesões na região do rosto e várias perfurações na região do abdômen. Quando ele foi localizado, após gritar pedindo socorro, estava com os pés e o pescoço amarrados com uma corda. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h para dar apoio na situação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os socorros iniciais.

Ainda conforme informações iniciais, uma das suspeitas é de que o homem tenha sido vítima de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Moradores da área informaram que o homem seria usuário de entorpecentes e costumava ficar pela área. A Polícia Militar fez buscas pela área, mas ninguém foi localizado ou preso. Uma investigação deve ser realizada para apurar a motivação para a tentativa de homicídio e a autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém".