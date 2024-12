Mototaxista é preso suspeito de filmar partes íntimas da enteada em Bragança

Um homem que trabalha como mototaxista foi preso em flagrante suspeito do crime de registro não autorizado da intimidade sexual. A ação para deter o suspeito ocorreu na manhã de quarta-feira (25/12), após o caso ser denunciado para a Polícia Civil. A vítima do caso é a enteada do homem, que terá a identidade preservada.

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Bragança foram até o imovel do suspeito depois que o caso foi denunciado. A vítima relatou que o crime ocorreu na casa onde mora, quando acordou e flagrou o padrasto gravando suas partes íntimas sem seu consentimento. A vítima procurou imediatamente a PC e os policiais conduziram o suspeito à DEAM, onde foram realizados os procedimentos legais. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

Crime

O crime de registro não autorizado da intimidade sexual está previsto no artigo 216-B do Código Penal brasileiro. Ele ocorre quando alguém registra, seja por fotografia, vídeo ou qualquer outro meio, um conteúdo de natureza sexual de outra pessoa sem o consentimento, invadindo a privacidade da vítima. A pena para o crime de registro não autorizado de intimidade sexual é de reclusão de 1 a 4 anos e multa.