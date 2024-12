Trio armado invade restaurante, rouba proprietários e dispara contra vítima em Santarém

Três homens armados invadiram um restaurante e assaltaram os proprietários do estabelecimento na tarde desta quinta-feira (26/12), no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Antes de sair, um dos suspeitos ainda disparou em direção ao dono do local, que felizmente não foi atingido. No momento da ação criminosa havia vários clientes no local que, apesar do susto diante da ousadia e violência dos criminosos, também nada sofreram.

O caso ocorreu na Avenida Maracanã, rua SN 7. As vítimas relataram que os três suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto. Eles se mostraram bastante agressivos e exigiam as joias das vítimas. Um dos homens ainda tentou arrancar um cordão do pescoço do proprietário, mas não conseguiu e, diante da ação frustrada, disparou contra a vítima. O dono do estabelecimento não foi atingido, mas a esposa teve o cordão de ouro levado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento que o trio chega ao estabelecimento. No vídeo, que também mostra a ação dentro do restaurante, é possível ver quando um dos homens joga o proprietário no chão e outro corre e aponta a arma de fogo, demonstrando que iria atirar. Vários clientes correm assustados tentando se proteger.

Após a ação do trio, um carro que aguardava do lado de fora do estabelecimento deu fuga aos bandidos. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado. As investigações e buscas pelos três suspeitos já foram iniciadas. As imagens das câmeras estão sendo analisadas para identificar o veículo usado pelos suspeitos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre as investigações para a Polícia Civil e aguarda retorno.