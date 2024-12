Menino de três anos morre após cair em fossa na cidade de Parauapebas

Um menino de três anos, identificado como Samuel, morreu após cair em uma fossa no bairro Jardim América, em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso ocorreu na véspera de Natal, terça-feira (24/12), quando a criança brincava próximo a casa onde mora. A família do menino ainda o levou para um hospital, mas ele não resistiu e morreu no local.

As informações iniciais são que o caso ocorreu no Complexo VS-10. Samuel teria caído na fossa e se afogou. Ele foi encontrado por pessoas da família e levado às pressas para um hospital particular da cidade. Apesar de ter passado pelos procedimentos de emergência, o menino morreu. Nas redes sociais, familiares da vítima informaram que um vizinho teria aberto a fossa e não fechou.

A família de Samuel lamentou o ocorrido e compartilhou várias fotos e vídeos do menino ainda em vida. Eles comentaram que a criança estava prestes a completar quatro anos e sempre foi alegre e brincalhão. O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente envolvendo a criança e a responsabilidade.

Mais detalhes sobre o caso foram solicitados para a Polícia Civil.