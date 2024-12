Incêndio de grandes proporções atinge loja de roupas em Juruti na tarde desta quinta-feira

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas e confecções na tarde desta quinta-feira (26). O estabelecimento fica localizado na travessa Rui Barbosa, no centro da cidade. Não há informações de feridos até então. As causas do sinistro ainda são desconhecidas.

Assim que o fogo começou, o Corpo de Bombeiros do município foi acionado para controlar as chamas. E ainda, a Guarda Municipal e Polícia Militar foram deslocadas para o local. Equipes da Equatorial Energia também foram mobilizadas para averiguar possíveis danos à rede elétrica.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível observar que o fogo se alastrou rapidamente e uma grande nuvem de fumaça se formou na região do perímetro do incêndio. A cena deixou os moradores assustados. Por conta do fogo, o prédio cedeu e caiu, ainda conforme mostram os registros compartilhados na internet.

Por conta do risco à população, a área das proximidades do prédio foi isolada. De acordo com as informações iniciais que circularam nas redes sociais, o temor dos moradores é que outras residências do entorno fossem atingidas. As chamas duraram apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para consumir todo o estabelecimento.