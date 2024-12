Carro é consumido pelo fogo em passagem de Belém; residência é atingida

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro sendo consumido pelas chamas, em Belém. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25) na passagem Isabel, no bairro do Guamá. O veículo estava estacionado em frente a uma residência, que acabou sendo atingida pelo fogo. Não há informações sobre feridos. As causas do sinistro são desconhecidas até o momento.

Na gravação, um homem se desespera com a cena. “Um carro pegando fogo aqui. Cadê o bombeiro, meu Deus?”, questiona ele. O vídeo mostra também moradores da área tentando controlar o fogo por conta própria, até a chegada do Corpo de Bombeiros.