Duas casas são destruídas por incêndio na véspera de Natal, em Belém

Um incêndio de grandes proporções destruiu duas casas na travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (24/12), véspera de Natal. Em um dos imóveis, onde funcionava um ponto comercial, parte da mercadoria foi queimada. Conforme as informações de moradores, um curto-circuito em um ventilador teria dado início às chamas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o combate ao fogo.

Conforme as informações da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, os técnicos estiveram no local para realizar a vistoria dos imóveis. Ao todo, dez pessoas, que eram familiares, moravam nos dois imóveis.

“Os técnicos da Comdec constataram perda total de duas residências. Em uma moravam quatro pessoas e na outra seis. Um ponto comercial também foi atingido pelo incêndio e teve perda total em sua estrutura física e parcial das mercadorias”, comunicaram.

Ainda conforme a Defesa Civil de Belém, as vítimas receberão auxílio devido a perda de roupas, móveis e eletrônicos. “Está sendo finalizado, em caráter emergencial, o relatório sobre o incêndio. Ele deve ser encaminhado para a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que tomará as medidas de assistência social às vítimas”, acrescentou a nota.

Fogo

O incêndio teria iniciado por volta de 4h, após um curto-circuito em um ventilador. Uma moradora foi acordada devido ao calor e percebeu as chamas. Ela correu para chamar os demais familiares e eles conseguiram pegar alguns documentos antes de pularem para a casa ao lado, para se salvarem. A parte de cima da casa, que era de madeira, foi destruída. O fogo ainda atingiu os móveis que estavam na parte de baixo, onde ficava a sala e cozinha.

As vítimas relataram que em questão de minutos a casa foi destruída e o fogo passou para a residência do lado, que também foi completamente queimada. Os vizinhos ajudaram a retirar alguns móveis e mercadorias da segunda casa atingida. Ninguém ficou ferido.